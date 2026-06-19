В Новосибирске продлили арест главе Западно-Сибирской железной дороги

Александра Грицая обвиняют в получении взяток Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику Западно-Сибирской железной дороги Александру Грицаю. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Согласно постановлению суда, обвиняемый останется в СИЗО до 15 августа 2026 года.

Напомним, Александра Грицая задержали в середине апреля. По версии следствия, он получил от двух предпринимателей взятки на общую сумму более 55 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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