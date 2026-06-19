Более 5 млн россиян получают пенсию через ВТБ

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев банк зачислил им более полутриллиона рублей пенсионных выплат – на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Мы ежедневно обслуживаем несколько миллионов пенсионеров, для нас это – большая социальная ответственность. Старшему поколению доступны надбавки по накопительным продуктам, прямой кешбэк рублями и другие адресные продукты. Так, за полтора месяца свои финансовые условия улучшили более 2,2 млн пенсионеров, или каждый третий клиент, – отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Самыми востребованными у пенсионных клиентов по-прежнему остаются сберегательные продукты – накопительный счет и депозит, которые есть у каждого второго пенсионера.