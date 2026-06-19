В Новосибирске завершают капремонт музыкальной школы №15

Учреждение в Советском районе откроется после ремонта к новому учебному году Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске подходит к концу капитальный ремонт детской музыкальной школы №15 в Советском районе. Учебное заведение, где занимаются более 200 детей, расположено в административном здании 1980 года постройки. Об этом сообщил мэр Новосибирск Максим Кудрявцев.

Работы проводятся в рамках договора комплексного развития территорий. На обновление помещений частный инвестор направил около 80 млн рублей.

Полностью завершить ремонт планируют к концу июля. После этого школа получит новое оборудование и музыкальные инструменты за счет средств городского бюджета. В августе педагоги подготовят классы к началу занятий.

Кроме того, с 1 сентября в Новосибирске откроется новая музыкальная школа на улице Терешковой. Учреждение рассчитано на 800 учеников. В нем предусмотрены 50 учебных классов, 22 направления подготовки и концертный зал.

Власти рассчитывают, что современные условия помогут раскрыть таланты юных музыкантов и подготовить будущих участников всероссийских и международных конкурсов.

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