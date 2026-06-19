В центре Новосибирска составили 104 протокола за нелегальную торговлю

104 протокола за незаконную торговлю выписали в центре Новосибирска. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном округе Новосибирска продолжают бороться с несанкционированной торговлей. С начала 2026 года специалисты провели 78 рейдов, по результатам которых составили 104 административных протокола. Очередная проверка прошла 19 июня на площади имени Калинина. В ходе рейда сотрудники администрации и полиции составили три протокола, а два из них сопровождались изъятием товара. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Заместитель главы администрации района Михаил Маскалев сообщил, что подобные проверки в округе проходят почти каждый день. Больше всего случаев нелегальной торговли фиксируют именно на площади Калинина. Изъятую продукцию передают на хранение в специальную организацию. Владельцы могут вернуть товар только после решения административной комиссии.

Штрафы за нарушение правил торговли составляют от 1500 до 3000 рублей. Если нарушение повторится, сумма вырастет до 5000 рублей. Во время рейдов специалисты не только наказывают нарушителей, но и объясняют горожанам риски. Покупать еду в стихийных местах опасно, так как у таких продуктов нет документов о качестве. Это может привести к серьезным инфекциям и отравлениям. Кроме того, нелегальные продавцы часто оставляют после себя мусор.

Для тех, кто хочет продавать товары законно, в округе есть социальные торговые места. Они бесплатны для садоводов и огородников. Такие точки расположены на площади Калинина со стороны улицы Перевозчикова и рядом с Центральным рынком на улице Мичурина.

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