В Новосибирске разыскивают женщину после оплаты чужой банковской картой

С карты потерпевшей списали более 1700 рублей. Фото: пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники отдела полиции № 9 «Первомайский» устанавливают личность и местонахождение женщины, подозреваемой в краже денежных средств с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, в июне 2026 года женщина воспользовалась найденной банковской картой и оплатила ею покупки в одном из магазинов Первомайского района.

В результате со счета владелицы карты было списано более 1700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции просят всех, кто узнал женщину или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 8 (913) 463-86-40. Конфиденциальность гарантируется.

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