В Новосибирске проведут акцию «Огненные картины»

В Новосибирске зажгут свечи в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 21 июня пройдет областная патриотическая акция «Огненные картины». Событие посвятили 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие организуют у мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.», который находится в Ленинском районе на улице Станиславского. Об этом сообщили в Центре ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.

Программа вечера начнется в 20:30. Сначала гостей встретит ретроспектива, которая поможет воссоздать атмосферу 21 июня 1941 года. В 21:30 начнется концерт-реквием под названием «Молитва о подвигах героев». Затем, в 22:00, зрители увидят проекционное историческое шоу «Свет Победы».

Главным моментом вечера станет зажжение свечей. Эту часть акции под названием «Огненные картины» проведут в 22:05. Организаторы приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к памятному событию, чтобы вместе почтить память героев прошлого.

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