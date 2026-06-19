В Новосибирске на улице Петухова до октября обновят теплосети

Работы обеспечат отопление для 47 домов и соцобъектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 27 апреля по 25 октября 2026 года на улице Петухова проводят техническое перевооружение тепловых сетей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Кировского района Новосибирска.

Специалисты заменят трубопроводы диаметром 530 мм общей протяженностью 592 метра на двух участках тепломагистрали.

После обновления сети будут обеспечивать теплоснабжение 47 многоквартирных домов, где проживают более 9 тысяч семей, а также 6 детских учреждений.

В администрации Кировского района отметили, что ход работ находится на контроле, чтобы завершить их в установленные сроки и подготовить систему к отопительному сезону.

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