В Новосибирске у задержанного за кражу мужчины нашли 43 грамма наркотиков

При досмотре, помимо украденного, у него нашли полиэтиленовый пакет с несколькими свертками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске задержали 39-летнего мужчину с крупной партией героина, пытавшегося украсть продукты из супермаркета, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Сибирскому федеральному округу.

Экипаж прибыл по сигналу «Тревога» в супермаркет на Красном проспекте, где задержал гражданина, подозреваемого в хищении товаров. При досмотре, помимо украденного, у него нашли полиэтиленовый пакет с несколькими свертками.

Экспертиза показала, что внутри находился крупная партия героина общей массой 43 грамма. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

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