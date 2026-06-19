В Новосибирске возбудили дело о неуплате налогов на 107 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По версии следствия, одно из новосибирских ООО, занимающееся строительством железных дорог, в период с января 2023 по сентябрь 2024 года использовало фиктивные сделки для получения налоговых вычетов. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость.
Сумма неуплаченного НДС, по данным следствия, превысила 107 млн рублей.
Дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru