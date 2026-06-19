В Новосибирске возбудили дело о неуплате налогов на 107 млн рублей

Руководителя строительной компании подозревают в уклонении от уплаты НДС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, одно из новосибирских ООО, занимающееся строительством железных дорог, в период с января 2023 по сентябрь 2024 года использовало фиктивные сделки для получения налоговых вычетов. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость.

Сумма неуплаченного НДС, по данным следствия, превысила 107 млн рублей.

Дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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