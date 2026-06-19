В Новосибирской области застройщики накопили 60 660 непроданных квартир

В Новосибирской области объем нераспроданного жилья превысил 60 тысяч лотов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области зафиксирован рекордный уровень затоваренности рынка новостроек. На начало июня 2026 года у застройщиков региона осталось 60 660 непроданных квартир и апартаментов. Это число превышает показатели августа 2025 года на 310 лотов. Об этом рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.

Ситуация на рынке ухудшилась, так как коэффициент поглощения увеличился. Теперь, чтобы продать все строящиеся объекты при текущем темпе, девелоперам потребуется 4 года и 11 месяцев. Николаев отмечает, что ранее продажи поддерживал спрос перед завершением программы семейной ипотеки, но сейчас рынок замедлился. Снижение ключевой ставки может помочь, но быстрого эффекта ждать не стоит.

Дополнительную сложность создает падение качества предложений. После отмены моратория на штрафы за нарушение сроков строительства рейтинг надежности многих объектов снизился. Проблемы заметны даже у лидеров рынка: три крупные компании за пять месяцев зафиксировали отрицательный баланс. В этих компаниях количество расторжений договоров превысило число новых сделок. Текущая затоваренность близка к критической, что может привести к появлению новых долгостроев в регионе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX