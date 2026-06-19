В Новосибирске после хлопка газа в доме введут режим повышенной готовности

Жителям предложат временное жилье, здание обследуют после работ МЧС Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в доме №57 на улице Народной, где произошел хлопок бытового газа, планируют ввести режим повышенной готовности. Соответствующее решение комиссии по ЧС будет подписано до конца дня. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

После завершения работ сотрудников МЧС здание обследуют специалисты департамента энергетики и ЖКХ совместно с управляющей компанией. Это необходимо для определения объема восстановительных работ. Средства на ремонт общего имущества планируют выделить из городского бюджета.

Администрация Калининского района ведет работу с жильцами — всего в доме проживает 27 семей. Две из них уже обратились за предоставлением временного жилья.

Им помогут оформить документы для размещения в муниципальном маневренном фонде.

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