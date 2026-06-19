В Новосибирске в ларьке нашли 996 пачек контрафактных сигарет

Полиция Новосибирска изъяла нелегальный табак на 150 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске полицейские нашли партию контрафактных сигарет. В торговом павильоне на улице Виктора Шевелева правоохранители обнаружили более 996 пачек табачной продукции. У сигарет были поддельные коды маркировки. Об этом сообщили в пресс-службк ГУ МВД России по Новосибирской области.

Общая стоимость изъятого товара составила более 150 тысяч рублей. Сейчас все найденные пачки направили на экспертизу.

- Правоохранители продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей, причастных к противоправному деянию, а также выявление каналов поставки нелегального товара, - добавили в ведомстве.

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