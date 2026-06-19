В Новосибирске после вмешательства прокуратуры убрали преграды для спецтехники

Жителям дома на Каменской восстановили доступ экстренных служб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске прокуратура добилась устранения нарушений, которые мешали проезду спецтехники к многоквартирному дому на улице Каменской. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Жители обратились с жалобой на действия управляющей компании соседнего дома, которая установила шлагбаумы и ограждения. По словам заявителей, это перекрывало доступ мусоровозов и машин экстренных служб.

Проверка была поручена прокуратуре Центрального района Новосибирска. После вмешательства ведомства в тот же день был обеспечен проезд спецтехники для вывоза мусора.

К проверке также подключили специалистов МЧС, которые подтвердили наличие нарушений требований пожарной безопасности и доступа экстренных служб.

По итогам прокурорской проверки управляющей компании внесено представление. Нарушения устранены, доступ к территории восстановлен.

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