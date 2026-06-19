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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:57

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры убрали преграды для спецтехники

Жильцам дома на Каменской восстановили доступ экстренных служб
Екатерина ХАЛИМОВА
Жителям дома на Каменской восстановили доступ экстренных служб

Жителям дома на Каменской восстановили доступ экстренных служб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске прокуратура добилась устранения нарушений, которые мешали проезду спецтехники к многоквартирному дому на улице Каменской. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Жители обратились с жалобой на действия управляющей компании соседнего дома, которая установила шлагбаумы и ограждения. По словам заявителей, это перекрывало доступ мусоровозов и машин экстренных служб.

Проверка была поручена прокуратуре Центрального района Новосибирска. После вмешательства ведомства в тот же день был обеспечен проезд спецтехники для вывоза мусора.

К проверке также подключили специалистов МЧС, которые подтвердили наличие нарушений требований пожарной безопасности и доступа экстренных служб.

По итогам прокурорской проверки управляющей компании внесено представление. Нарушения устранены, доступ к территории восстановлен.

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