В Новосибирской области до 24 июня сохранится аномальная жара до +30°С

Днем в Новосибирской области воздух будет прогреваться до +30°С и выше. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 18 по 24 июня сохраняется аномально жаркая погода: днем воздух будет прогреваться до +30°С и выше. Такой прогноз сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС.

Высокая температура увеличивает риск природных пожаров, гибели людей на воде, сбоев в энергоснабжении и затруднений в работе транспорта. Спасатели рекомендуют носить светлую одежду из хлопка с головным убором, избегать физических нагрузок, чаще находиться в тени, отказаться от алкоголя и пить больше воды.

Кроме того, стоит помнить, что в жару возрастает вероятность пожаров. Обо всех происшествиях новосибирцев просят сообщать по телефону 112.

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