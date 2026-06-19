В Новосибирской области зафиксировали 11 ДТП с несовершеннолетними водителями Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за 5 месяцев 2026 года зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта в возрасте до 16 лет. В результате все 11 участников получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

В Краснообске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение случаев управления мототехникой несовершеннолетними.

В ведомстве напомнили, что управлять мототехникой разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» или «А1». Для транспорта с объемом двигателя свыше 125 куб. см требуется категория «А», которую можно получить с 18 лет.

В ходе рейдов инспекторы составляют административные материалы в отношении несовершеннолетних водителей и их родителей. Также к ответственности привлекаются родители за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Техника в таких случаях помещается на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что подобные нарушения напрямую влияют на рост аварийности с участием детей и регулярно становятся причиной травм.

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