Новосибирца разыскивает полиция за кражу продуктов из супермаркета

Неизвестный украл с витрины продукты на сумму более 4700 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники Отдела полиции №10 «Советский» устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже продуктов из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Преступление произошло 15 июня в супермаркете на улице Энгельса. Неизвестный взял с витрины продукты на сумму более 4700 рублей, спрятал их под одежду и покинул магазин, минуя кассу.

Всех, кто знает мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-19-02 или 8 (953) 886-66-63. Конфиденциальность гарантируется.

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