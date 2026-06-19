В Новосибирской области оштрафовали железнодорожника за нарушение закона

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области должностное лицо предприятия железнодорожного транспорта привлекли к административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как установили сотрудники надзорного ведомства, предприятие заключило трудовой договор с гражданином, который ранее проходил государственную службу в органах внутренних дел.
Согласно требованиям Трудового кодекса РФ и закона «О противодействии коррупции», работодатель обязан в течение десяти дней уведомить бывшего работодателя государственного служащего о его трудоустройстве. Однако организация этого не сделала.
По результатам проверки транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Суд рассмотрел материалы дела и признал ответственное должностное лицо виновным. Ему назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru