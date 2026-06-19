Бухгалтеру грозит штраф за неудержание алиментов из зарплаты новосибирца

В бухгалтерии нашли нарушения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чановском районе бухгалтеру муниципального предприятия грозит административный штраф за то, что она не удерживала алименты из зарплаты сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Судебный пристав выяснила, что должник официально трудоустроен, и направила на предприятие постановление об обращении взыскания на его заработок. Однако при проверке выяснилось: деньги на счет службы не поступали, а сама бухгалтер не смогла объяснить причины бездействия.

В бухгалтерии нашли нарушения: отсутствовал журнал учета входящей корреспонденции, а постановление пристава два месяца игнорировали. Должностное лицо предупреждали об административной ответственности, но требование так и не выполнили.

За это бухгалтеру грозит штраф по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Протокол уже составили, в ближайшее время его рассмотрит начальник. После этого на счет службы все же поступили деньги из зарплаты должника, предназначенные для ребенка.

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