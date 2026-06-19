В Новосибирске из-за поджога тополиного пуха сгорели грузовик и трактор

Пламя распространилось с тополиного пуха и сухой травы на автотехнику и вагончики. Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Поджог тополиного пуха в Новосибирске привел к серьезному пожару: на улице Шевцовой пламя с земли перекинулось на автомобильную технику и стоящие рядом вагончики. Подробности чрезвычайного происшествия рассказали в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Вчера, 18 июня, из-за горящего пуха моментально вспыхнули автомобильные покрышки, грузовик, трактор, погрузчик и несколько вагончиков. Общая площадь возгорания составила 69 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали открытое горение за час. По словам очевидцев, пламя распространилось именно с тополиного пуха и сухой травы. Сейчас дознаватели МЧС России выясняют обстоятельства и ищут виновных.

Спасатели напоминают: тополиный пух вспыхивает за секунду и может перенести огонь на жилые дома и автомобили. Поджигать его категорически запрещено.

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