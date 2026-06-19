Аэропорт Толмачево встретил миллионного международного пассажира раньше срока

Показатель достигнут на три недели раньше, чем в прошлом году Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске обслужил миллионного пассажира на международных рейсах с начала 2026 года. В аэропорту отметили, что этот показатель удалось достичь на три недели раньше, чем годом ранее.

По данным пресс-службы воздушной гавани, наиболее востребованными направлениями дальнего зарубежья среди пассажиров стали Пхукет, Камрань (Нячанг), Пекин, Анталья и Бангкок.

Среди стран СНГ чаще всего жители региона выбирали рейсы в Ташкент, Бишкек, Душанбе, Ош и Худжанд.

В аэропорту подчеркнули, что рост пассажиропотока свидетельствует о высоком спросе на международные перевозки и расширении маршрутной сети.

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