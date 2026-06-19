Новосибирец получил условный срок за нелегальную передачу абонентских номеров

В 2025 году организованная группа передавала чужие абонентские номера в пользование другим людям. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Новосибирска назначил условный срок местному жителю, виновному в незаконной передаче абонентских номеров. Подробности дела сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В 2025 году организованная группа из двух неустановленных лиц и подсудимого занимались в Новосибирске передачей чужих абонентских номеров для использования другими людьми. Деятельность велась с нарушением требований Федерального закона «О связи» и правил оказания услуг телефонной связи.

В суде сибиряк полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.

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