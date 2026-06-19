В Новосибирской области с начала сезона потушили 43 лесных пожара

Космомониторинг помог найти 12 очагов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 43 лесных пожара, огонь прошел более 2,1 тысячи гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Больше всего возгораний обнаружили во время наземного патрулирования — так выявили 24 пожара. Космомониторинг помог найти 12 очагов, авиапатрулирование — пять, видеомониторинг — один.

Основная причина пожаров — местные жители. Из-за них случилось 17 возгораний. Еще 12 пожаров пришли с земель сельхозназначения, восемь — с земель запаса. Два раза огонь вспыхнул из-за линий электропередачи, один раз — из-за автодороги, и три пожара случились от грозы.

С начала сезона на тушение привлекали 243 человека и 90 машин. Патрульная авиация налетала почти 272 часа. Специалисты провели больше 4,7 тысячи проверок. Вместе с МВД выезжали восемь раз, с МЧС — 31, с прокуратурой — 16.

За нарушение правил пожарной безопасности оштрафовали 84 человека. Общая сумма штрафов составила 175 тысяч рублей, из них уже взыскали 140 тысяч.

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