В Краснообске поймали трех подростков за рулем мотоциклов без прав

Мототехнику отправили на штрафстоянку, родителей могут привлечь к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рабочем поселке Краснообск Новосибирского района сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры провели рейд по выявлению несовершеннолетних водителей мототранспорта. По итогам проверки составлено три административных материала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Профилактические мероприятия были организованы прокуратурой Новосибирского района совместно с сотрудниками отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД по Новосибирской области.

Во время рейда инспекторы выявили трех несовершеннолетних, которые управляли мототранспортными средствами, не имея водительских удостоверений. В отношении подростков составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей несовершеннолетних. Родителям может грозить наказание за передачу управления транспортом лицу, не имеющему права управления, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX