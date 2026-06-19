В Краснообске поймали трех подростков за рулем мотоциклов без прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В рабочем поселке Краснообск Новосибирского района сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры провели рейд по выявлению несовершеннолетних водителей мототранспорта. По итогам проверки составлено три административных материала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Профилактические мероприятия были организованы прокуратурой Новосибирского района совместно с сотрудниками отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД по Новосибирской области.
Во время рейда инспекторы выявили трех несовершеннолетних, которые управляли мототранспортными средствами, не имея водительских удостоверений. В отношении подростков составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.
Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей несовершеннолетних. Родителям может грозить наказание за передачу управления транспортом лицу, не имеющему права управления, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
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