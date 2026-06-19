Свыше семи тысяч отцов в Новосибирской области получают детские пособия

Папы имеют право на те же детские выплаты и пособия, что и мамы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области более семи тысяч отцов получают меры социальной поддержки в виде выплат пособий на детей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.

Более 2,1 тысяч пап осуществляют уход за детьми до полутора лет, еще около 2 тысяч получают единое пособие, свыше 1,3 тысячи ухаживают за детьми с инвалидностью. Столько же отцов оформили единовременное пособие при рождении ребенка, а 386 стали владельцами материнского капитала.

Как пояснила замруководителя Отделения Оксана Бабаскина, отцы-предприниматели тоже могут получить пособие по уходу за ребенком, если в предыдущем году платили добровольные страховые взносы.

Папы имеют право на те же выплаты, что и мамы: единое пособие, выплаты на детей-инвалидов, доплату к пенсии за иждивенцев. А маткапитал доступен отцу, если он остался единственным родителем. В 2026 году работающие мужчины могут также подать заявление на ежегодную семейную выплату.,

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