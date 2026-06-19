Новосибирцы стали вдвое чаще ходить на свидания под парусом

Студенты НГТУ НЭТИ проанализировали почти 3 тысячи прогулок по Обскому морю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ выяснили, зачем жители региона арендуют суда для прогулок по Обскому водохранилищу. Исследование показало, что самым популярным поводом для выхода на воду стали романтические свидания.

Будущие специалисты в сфере туризма и анализа данных изучили почти 3 тысячи прогулок по Обскому морю, в которых приняли участие около 13 тысяч человек.

Как рассказал доцент НГТУ НЭТИ Александр Дворцевой, студенты исследовали записи о прогулках за 2022–2025 годы и выяснили, какие суда пользуются спросом, в какое время люди предпочитают отдыхать на воде и по каким поводам бронируют прогулки.

Согласно результатам исследования, около 70% всех выходов в акваторию приходятся на парусные яхты. Чаще всего жители региона выбирают для отдыха вечерние часы, преимущественно по субботам.

Самым популярным поводом для прогулок оказались свидания. Если в 2022 году на воде было зафиксировано всего восемь романтических встреч, то в 2025 году их число выросло до 19. Также в тройку самых популярных поводов вошли корпоративные мероприятия и фотосессии.

При этом число фотосессий за последние годы сократилось: с 23 в 2022 году до 16 в 2025-м. Корпоративные прогулки, наоборот, начали набирать популярность только в прошлом году — тогда суда для таких мероприятий арендовали 17 раз.

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