Под Новосибирском ремонтируют трассу у деревни Лянино

Ремонт трассы ведется поэтапно. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Здвинском районе Новосибирской области подрядчик ремонтирует четыре километра трассы «Здвинск – Верх-Урюм – Лянино – Мамон» у деревни Лянино. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог региона.

Работы идут на отрезке с 36-го по 40-й километр. В этом сезоне дорожникам предстоит выровнять земляное полотно и уложить свежее покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Ремонт трассы ведется поэтапно. В прошлом году подрядчик уже обновил четыре километра со стороны Верх-Урюма. Тогда на том участке тоже исправляли профиль и клали щебеночно-песчаное покрытие.

Эта дорога важна для всего района. Она связывает отдаленные деревни с Здвинском, и по ней круглый год ездят несколько тысяч местных жителей.

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