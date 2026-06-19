В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 22%

Случаи гриппа в регионе сейчас не регистрируются Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 22,2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаев заболевания гриппом на территории региона в настоящее время не зарегистрировано. Несмотря на летний сезон и жаркую погоду, специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать меры профилактики респираторных инфекций.

Для снижения риска заражения новосибирцам рекомендуют регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками, дезинфицировать мобильные телефоны и другие гаджеты, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.

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