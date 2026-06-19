Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+27°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2026 6:18

Жительницу Куйбышева оштрафовали за хранение 842 пачек нелегальных сигарет

Из незаконного оборота изъяли табачную продукцию на сумму более 113 тысяч рублей
Екатерина ХАЛИМОВА
Из незаконного оборота изъяли табачную продукцию на сумму более 113 тысяч рублей

Из незаконного оборота изъяли табачную продукцию на сумму более 113 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в хранении немаркированной табачной продукции с целью дальнейшей продажи. Из незаконного оборота изъяли 842 пачки сигарет. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, с августа по октябрь 2025 года жительница Куйбышева приобрела табачные изделия различных марок без обязательной маркировки и хранила их в подсобном помещении магазина для последующей реализации.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 842 пачки сигарет. Общая стоимость нелегальной продукции составила 113,6 тысячи рублей, что по закону относится к крупному размеру.

Уголовное дело рассматривалось по статье о приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Приговором Куйбышевского районного суда женщине назначили штраф в размере ее дохода за два месяца — 16 670 рублей 30 копеек. Изъятые сигареты будут уничтожены после вступления судебного акта в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX