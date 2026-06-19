Жительницу Куйбышева оштрафовали за хранение 842 пачек нелегальных сигарет

Из незаконного оборота изъяли табачную продукцию на сумму более 113 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в хранении немаркированной табачной продукции с целью дальнейшей продажи. Из незаконного оборота изъяли 842 пачки сигарет. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, с августа по октябрь 2025 года жительница Куйбышева приобрела табачные изделия различных марок без обязательной маркировки и хранила их в подсобном помещении магазина для последующей реализации.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 842 пачки сигарет. Общая стоимость нелегальной продукции составила 113,6 тысячи рублей, что по закону относится к крупному размеру.

Уголовное дело рассматривалось по статье о приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Приговором Куйбышевского районного суда женщине назначили штраф в размере ее дохода за два месяца — 16 670 рублей 30 копеек. Изъятые сигареты будут уничтожены после вступления судебного акта в законную силу.

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