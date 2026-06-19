«Ростелеком» и фонд «Полдень» организовали интеллектуальное приключение для детей из реабилитационных центров Новосибирска

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с фондом «Полдень» организовал ко Дню России серию познавательных мероприятий для детей, находящихся в детских реабилитационных центрах «Виктория» и «Семья» города Новосибирска.

Волонтеры проводили игру «Сибирская одиссея», совершая вместе с ребятами увлекательное виртуальное путешествие по просторам Западной Сибири. Проект сочетает элементы истории, географии и культуры региона.

Надежда Баширова, куратор фонда «Полдень» в Новосибирске:

- Качественные визуальные материалы «Сибирской одиссеи» и живое участие волонтеров позволили вовлечь самых разных детей в игровой процесс и создать особую доверительную атмосферу, где самый стеснительный ребенок раскрывается и начинает верить в свои силы.

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» взаимодействует с фондом «Полдень» с 2013 года, реализуя проекты, направленные на социальную адаптацию детей. В рамках сотрудничества проводятся специализированные игры и образовательные программы, которые помогают участникам развивать навыки общения, логическое мышление и расширять кругозор.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Социальная ответственность - это неотъемлемая часть работы нашей компании. Для нас важно поддерживать проекты, которые направлены на формирование ценностных ориентиров и помогают детям раскрыть свой потенциал. Особую роль в реализации таких инициатив играет наша команда сотрудников-волонтеров, которые с искренним энтузиазмом вкладывают свои силы и время в решение социальных задач.

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