Движение по трассе Новосибирск–Павлодар в Карасукском районе пойдет по объездной

19 июня в Новосибирской области на 364-м километре трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар» начался ремонт моста через реку Карасук, из-за чего движение будет временно организовано через объездную дорогу. Об этом предупредили в пресс-службе ТАУД Новосибирской области.
Объездная построена подрядчиком для бесперебойного движения по участку. По ней уже запустили транспорт: полностью уложен асфальт, нанесена разметка, установлены знаки и барьерные ограждения.
Подрядчику предстоит еще демонтировать пролетные строения и опоры, переустроить площадки, заменить мостовое полотно и ограждения. Завершить ремонтные работы на мосту планируют к октябрю 2027 года.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и ориентироваться на временные знаки.
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