Жительницу Новосибирской области осудили за удар ножом в шею знакомого

Конфликт произошел во время застолья в Маслянино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области вынесли приговор жительнице рабочего поселка Маслянино, которая во время ссоры ранила своего знакомого ножом. Суд признал женщину виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщили в прокуратуре региона, мировой судья четвертого судебного участка Черепановского судебного района рассмотрел уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд установил, что вечером 10 марта 2026 года женщина находилась в гостях у потерпевшего. Во время общения между ними возник конфликт на почве личной неприязни.

По данным следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла нож и нанесла мужчине удар в область шеи. В результате потерпевший получил резаную рану, которая была квалифицирована как легкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была доказана.

Суд назначил жительнице Маслянино наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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