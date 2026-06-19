Собаку с ожогами доставили в ветклинику после взрыва газа в Новосибирске

Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Калининском районе Новосибирска собаку с ожогами доставили в ветеринарную клинику после взрыва газа в жилом доме. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.
Животное принадлежало женщине, которая тоже пострадала при взрыве. Ее госпитализировали в больницу. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и оказали помощь всем нуждающимся.
Напомним, что в трехэтажном жилом доме произошел крупный пожар. Предварительной причиной возгорания называют взрыв газовоздушной смеси. По данным спасателей, всего пострадали два человека, еще четверых жильцов пожарные вывели из горящего здания.
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