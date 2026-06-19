Собаку с ожогами доставили в ветклинику после взрыва газа в Новосибирске

В трехэтажном жилом доме произошел крупный пожар. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Новосибирска собаку с ожогами доставили в ветеринарную клинику после взрыва газа в жилом доме. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.

Животное принадлежало женщине, которая тоже пострадала при взрыве. Ее госпитализировали в больницу. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и оказали помощь всем нуждающимся.

Напомним, что в трехэтажном жилом доме произошел крупный пожар. Предварительной причиной возгорания называют взрыв газовоздушной смеси. По данным спасателей, всего пострадали два человека, еще четверых жильцов пожарные вывели из горящего здания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX