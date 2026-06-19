В Новосибирске вспыхнула крыша частного дома у Бугринского моста

Пламя охватило второй этаж дома и надворные постройки в Октябрьском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске у Бугринского моста произошел пожар в двухэтажном частном доме – полыхает крыша и верхний этаж здания. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

Утром 19 июня загорелся деревянный дом в Октябрьском районе на 6-ом Камышенском переулке, 21. Огонь распространился на верхний этаж и кровлю строения.

Очевидцы поделились, что на месте работают несколько пожарных расчетов. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 10:37. Пламя охватило второй этаж дома и надворные постройки. Площадь возгорания составила 60 кв. м. На месте работали шесть единиц техники и 24 человека личного состава. В результате происшествия никто не пострадал.

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