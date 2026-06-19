В Театральном сквере Новосибирска 22 июня прозвучит «Ленинградская» симфония

Концерт приурочен к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В День памяти и скорби, 22 июня, в 20:00 в Театральном сквере Новосибирска прозвучит легендарная Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении сводного оркестра Новосибирской филармонии и симфонического оркестра НОВАТа, сообщает пресс-служба филармонии.

Концерт приурочен к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В эти годы Новосибирск стал хранителем культурного наследия: из осажденного Ленинграда сюда эвакуировали театры и музеи. Так, в сентябре 1941 года прибыла Ленинградская филармония, а в 1942 году в городе состоялась сибирская премьера Седьмой симфонии в присутствии самого Шостаковича.

– Концерт-посвящение станет данью памяти и бесконечной благодарности воинам, погибшим в боях и в плену, всем жертвам фашистских концлагерей, и миллионам мирных граждан, погибшим от обстрелов, болезней и голода, – рассказал гендиректор НОВАТа Айрат Тухватуллин.

Дирижировать сводным оркестром будет главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Михаил Татарников.

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