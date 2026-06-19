В трех районах Новосибирска демонтировали незаконные постройки

Бригады убрали контейнер, забор и торговый киоск. Фото: мэрия Новосибирска

В трех районах Новосибирска — Калининском, Октябрьском и Первомайском — специалисты демонтировали самовольно установленные объекты. Бригады убрали контейнер, забор и торговый киоск. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Хоккейной рабочие ГЦНР вывезли незаконно размещенный контейнер. На улице Далидовича демонтировали забор, который установили без разрешения. На остановке общественного транспорта «Поселок РМЗ» убрали киоск, также не имеющий законных оснований для размещения.

В управлении наружной рекламы мэрии отметили, что работа по выявлению и демонтажу нестационарных объектов ведется постоянно. Специалисты продолжают проверять другие районы города.

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