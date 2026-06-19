В Новосибирской области у водителя питбайка без прав эвакуировали технику

У питбайкера не было прав на вождение транспортного средства, за что его привлекли к ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Болотное Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции обнаружили нарушителя ПДД на питбайке. Водитель не имел прав управления, и технику эвакуировали на спецстоянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

У питбайкера не было прав на вождение транспортного средства, за что его привлекли к ответственности по статье 12.7 КоАП РФ. Сам двухколесный транспорт изъяли и увезли на специальную стоянку.

Полиция Новосибирской области напоминает, что питбайки – это спортивный инвентарь, и его запрещено использовать на дорогах общего пользования и тротуарах. За управление без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, за езду без шлема – одна тысяча рублей.

Родителям, разрешившим детям кататься самостоятельно, может грозить штраф до 30 тысяч за передачу управления, а также предупреждение или штраф до 2 тысяч по статье о ненадлежащем воспитании.

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