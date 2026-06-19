В Новосибирской области суд обязал бизнесмена вернуть выплату по соцконтракту

Сибиряк получил выплату для предпринимательства, но не выполнил условия соцконтракта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Чулымский районный суд удовлетворил иск Центра социальной поддержки населения к местному жителю – с предпринимателя взыскали выплату из-за несоблюдения соглашения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчина заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности и получил выплату в 350 тысяч рублей. Согласно программе, он должен был выполнить ряд мероприятий и отчитаться о целевом использовании средств.

Однако планы по развитию бизнеса реализованы не были, а отчет в установленный срок сибиряк не предоставил. Суд признал это основанием для досрочного расторжения контракта и взыскал с мужчины всю полученную сумму. Решение уже вступило в законную силу.

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