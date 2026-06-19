Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Жители Новосибирской области активно собирают жимолость, в том числе в районе Бердска. Сборщики отмечают, что ягоды еще много, и местные жители выходят за ней по несколько раз. Об этом сообщили в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2026».
По словам участников сообщества, за несколько походов жимолость в окрестностях Бердска не заканчивается, хотя желающих собрать урожай достаточно. В форуме также обсуждают пользу ягоды.
Жимолость содержит большое количество витаминов и микроэлементов, в сезон простуд ее используют как противовирусное и жаропонижающее средство. Участники паблика вспоминают, что в годы пандемии коронавируса ягода помогала многим выйти из болезненного состояния.
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