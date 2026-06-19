В Новосибирской области водитель заправлял чужие машины по карте работодателя

За вознаграждение мужчина оплачивал другим водителям на АЗС дизельное топливо с карты работодателя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Каргатского района Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Алтайского края, обвиняемого в краже дизельного топлива. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в феврале этого года водитель одной из организаций, выполняя рабочие рейсы на территории Новосибирской области. Он воспользовался выданной ему топливной картой для заправки посторонних автомобилей.

За вознаграждение мужчина оплачивал другим водителям на АЗС дизельное топливо с карты работодателя. Всего он совершил шесть хищений. Уголовное дело направлено мировому судье Чулымского судебного участка Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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