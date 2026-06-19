Строительные компании региона повышают производительность труда

Фото: ООО «Евробетон-ЖБИ»

Как отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф, за время реализации проекта - с 2019 года - более 30 предприятий строительного комплекса региона уже повысили производительность труда в рамках проекта, в среднем увеличив выработку более чем на 40%. Среди них - крупные застройщики: ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», «Брусника», ГК «КПД-Газстрой» и другие.

Сегодня три строительные компании и три производителя стройматериалов участвуют в проекте.

Застройщик «Сибирь-Развитие» концерна «Сибирь» рассматривает взаимодействие заказчика, застройщика и генподрядчика при выполнении работ. Многопрофильная компания «СибСтрой» автоматизирует процессы и внедряет единую систему документооборота, чтобы ускорить исполнение контрактов. Компания «РОСТ», которая более 20 лет занимается отделкой помещений, наладит взаимодействие между офисом и бригадами на объектах.

Завод металлоконструкций «Металлостандарт», выпускающий более 1000 тонн продукции в месяц, планирует внедрить машинное зрение для контроля качества продукции. Производитель «Евробетон» планирует нарастить выпуск железобетонных изделий на 25%. Компания «РБУ» из ГК «Первый строительный фонд» оптимизирует производственный процесс.

Экспертную поддержку компаниям оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК).

- Снижение объёмов на строительном рынке - это возможность укрепить фундамент для будущего роста. Именно сейчас у руководителей есть ресурс на обучение команды, выстраивание и совершенствование процессов. Те, кто используют этот период для внутренних улучшений, выйдут из спада более гибкими, эффективными и готовыми к масштабированию, - отметила руководитель РЦК Полина Коленченко.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее - на ИТ-платформе производительность.рф.