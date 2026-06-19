В Новосибирской области за сутки потушили 63 пожара

В ведомстве предупредили об ухудшении пожароопасной обстановки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области потушили 63 техногенных пожара и семь раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели отметили, что силы и средства главного управления к ликвидации последствий ЧС не привлекались. Все вызовы отработали в штатном режиме.

В ведомстве предупредили об ухудшении пожароопасной обстановки в ближайшие дни. С 19 по 24 июня в Карасукском округе, Чистоозерном и Искитимском районах ожидается пятый, самый высокий класс пожарной опасности. В Венгеровском округе и Кыштовском районе прогнозируют четвертый класс. На остальной территории области сохранится пожарная опасность преимущественно третьего класса, местами второго и первого.

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