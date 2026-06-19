Томаты с вирусом ToBRFV обнаружили в партии для Новосибирской области

В трех партиях импортных помидоров общим весом 52 тонны обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томатов. Зараженную продукцию завезли из Казахстана и Узбекистана, ее собирались продавать в Новосибирской области и Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК.
Специалисты Алтайского филиала центра провели лабораторные исследования 16 и 17 июня. Они идентифицировали вирус ToBRFV и направили информацию в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия мер.
Для человека этот вирус абсолютно безвреден, однако для растений семейства пасленовых он представляет серьезную опасность. Потери урожая могут достигать 80%. Вирус передается через физический контакт, загрязненные инструменты, а также через посадочный материал, черенки и привои.
ToBRFV сохраняет активность несколько месяцев в семенах, растительных остатках и зараженном грунте. Стандартные методы обеззараживания семян малоэффективны, поскольку вирус находится в семенной оболочке и эндосперме.
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