НГТУ НЭТИ и НГУ вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX-100

Фото: Дарья СИДОРЕНКО.
Два новосибирских университета, НГТУ НЭТИ и НГУ, оказались в числе ста лучших вузов страны по версии ежегодного рейтинга RAEX-100. Оба учебных заведения сохранили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службах университетов.
Новосибирский государственный технический университет занял 47-ю строчку общего списка и 14-е место среди вузов, расположенных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Вуз участвует в рейтинге с момента его основания в 2012 году и традиционно входит в первую сотню.
Новосибирский государственный университет второй год подряд закрепился на 16-й позиции. Это один из самых высоких результатов среди региональных университетов.
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