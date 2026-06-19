В Новосибирской области ищут пропавшего 65-летнего мужчину

Он проживал в селе Новолокти. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области с 15 июня разыскивают 65-летнего Михаила Петровича Пивовара. Он проживал в селе Новолокти. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Рост пропавшего составляет 156 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и серые глаза. На момент исчезновения он был одет предположительно в костюм камуфляжного цвета (коричнево-зеленого оттенка), бордовую футболку, черные кроссовки и зеленую кепку.

Волонтеры обращаются ко всем, кто видел этого человека или знает, где он может сейчас находиться. Информацию просят передавать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Кроме того, отряд приглашает добровольцев помочь в поисковых работах.

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