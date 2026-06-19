На базе НГТУ откроют региональный центр развития станкостроения

Он будет помогать предприятиям с экспертизой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ 16 июня прошел круглый стол по развитию станкоинструментальной отрасли. На нем подписали соглашение о создании первого в России регионального центра научно-технологического развития станкостроения. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.

Новый центр на базе вуза станет «единым окном» для промышленников: он будет помогать предприятиям с экспертизой, получением господдержки и подготовкой кадров. Власти региона назвали это качественным скачком для отрасли, а депутат Госдумы Сергей Морозов подчеркнул, что станкостроение определяет технологическое лидерство страны.

Участники обсудили проблемы импортозамещения, сравнили экономические условия в России, Китае и Канаде, а также осмотрели лаборатории вуза. Представители бизнеса подтвердили, что действующие субсидии и льготные кредиты востребованы, и выразили готовность к совместным проектам по модернизации производства.

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