Вылет шести рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс в Якутск должен был вылететь в 02:00, но его перенесли на 10:00. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 19 июня время вылета и прилета нескольких самолетов сдвинулось на несколько часов. Данные опубликованы на онлайн-табло.

По расписанию рейс в Якутск должен был вылететь в 02:00, но его перенесли на 10:00. Три рейса в Сочи с номерами SU 6642, FV 6642 и DP 312 вместо утра отправятся после полудня. Рейс в Москву (Шереметьево) DP 6526 задержали с 08:15 до 10:35, а SU 1307 - с 10:05 до 12:05.

Задержаны и прибывающие рейсы. Из Сочи самолет FV 6641 прилетит в 14:49 вместо 05:30, а DP 311 - в 13:52 вместо 08:40. Рейс из Москвы (Домодедово) S7 2513 перенесли с 07:05 на 10:10, из Шереметьево DP 6525 - с 07:35 на 09:58.

Рейсы из Хабаровска и Петропавловска-Камчатского также прибывают позже: S7 5238 вместо 10:50 приземлится в 10:55, а S7 5250 - в 13:56 вместо 13:25. Актуальное время вылетов и прилетов уточняется на табло аэропорта.

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