Седьмая компания туристической отрасли региона внедряет бережливые технологии

Санаторий расположен в Бердске и специализируется на санаторно-курортном лечении, оздоровительном отдыхе и организации туров выходного дня. Номерной фонд включает номера категории люкс, эконом и апартаменты. На территории действует медико-диагностическое отделение, СПА-комплекс, пляж, прокат спортивного инвентаря и снаряжения для активного отдыха.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) сотрудники оптимизируют процесс оказания санаторно-курортных услуг.

«Мы выбрали этот процесс для проекта, поскольку на него приходится почти 49% выручки. В прошлом году санаторно-курортное лечение прошли почти 7800 человек, наша цель - увеличить количество таких гостей», - рассказал управляющий санаторием Сергей Семченко.

Вместе с экспертами РЦК сотрудники пройдут путь клиента. Им предстоит выявить и оцифровать проблемы, чтобы оценить их влияние на время протекания процесса и экономические показатели санатория. После диагностики сотрудники приступят к разработке плана мероприятий и внедрению изменений.

- Наша задача - сделать процесс эффективным для каждого из участников: для сотрудника он должен быть простым, понятным и предсказуемым, а для гостя - удобным и приятным. Изменения начинаются с личной ответственности, в том числе моей как руководителя, и они напрямую влияют на качество работы и профессиональное развитие. Уверен, что вместе с командой мы достигнем поставленных целей, - отметил директор санатория Руслан Полещук.

Санаторий «Рассвет» стал седьмым предприятием туристической отрасли региона, которое участвует в проекте. Бережливые технологии уже внедрили санатории «Краснозерский», «Сибиряк», «Парус», гостиницы Cosmos Novosibirsk Hotel и «Ривер Парк», парк-отель «Хвоя».

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее - на ИТ-платформе производительность.рф.