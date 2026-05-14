Депутаты обсудили реализацию программы активного долголетия

Депутаты комитета Законодательного собрания по Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заслушали информацию о реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По информации заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой, в реализации нацпроекта область не начинает с нуля. В этом году будет открыт уже седьмой центр здоровья. А до 2030 года в регионе их будет 16, каждый рассчитан на обслуживание 200 тысяч человек. Текущий год в программе госгарантий стал знаковым: впервые в истории государственного здравоохранения в рамках обязательного медицинского страхования появились подпрограммы на дообследование здоровых людей, у которых выявлены предриски заболеваний. Впервые в программе госгарантий появляются и становятся обязательными рекомендации по здоровому образу жизни, профилактике когнитивных нарушений у здоровых граждан.

- Прежде говорили о достойном доживании, сейчас задача - здоровое долголетие, - сделал акцент депутат Александр Шпикельман. - Это очень важно.

- Долголетие - это активный образ жизни. И обеспечивать его надо комплексно. Предоставить людям возможность заниматься спортом с учетом возможностей здоровья, общаться, интересоваться литературой и искусством. Мы ведь действительно не с нуля начинаем. В районах открываются стадионы и новые спортивные комплексы. Конечно, чем их больше, тем лучше. Но главное - чтобы у каждого был стимул заниматься своим здоровьем, а медики были бы готовы подсказать и оказать поддержку, - отметил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.