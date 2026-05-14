Новосибирский боксер Вараздат Мкртчян одержал 18-ю победу подряд

Выступающий при поддержке Агентства Безопасности ГВАРДИЯ новосибирский боксер Вараздат Мкртчян одержал очередную блестящую победу на ринге.

1 мая в Калининграде по инициативе Федерации бокса России и при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) прошел второй турнир проекта «Битва за контракт».

Наш земляк Вараздат Мкртчян принял участие в поединке с Лукасом Ндафолума из Намибии в полутяжелом весе - до 79 килограммов - и техническим нокаутом на 33-й секунде четвертого раунда победил соперника.

За все время выступлений на профессиональном уровне спортсмен не потерпел ни одного поражения и ни разу не закончил бой вничью. Прошедший турнир принес ему 18-ю по счету победу.