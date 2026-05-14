Радиация под контролем: НЗХК проверит естественный радиационный фон посетителей акции «Ночь музеев»

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК» в Новосибирске, предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатома») совместно с Информационным центром по атомной энергии Новосибирска (ИЦАЭ) приглашает жителей и гостей города принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится в Информационно-выставочном центре предприятия.

В этом году мероприятие приурочено к 30-летию Топливной компании «Росатома» ТВЭЛ и 40-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В связи с этим для посетителей подготовлена большая историко-познавательная и научно-развлекательная интерактивная программа по теме «Радиация под контролем: мифы, факты и бананы».

Гости совместно с экспертами НЗХК разберут причины и последствия Чернобыльской аварии, проследят эволюцию правил безопасности в атомной отрасли, проверят естественный радиационный фон, продегустируют продукты, защищающие от радиации, и познакомятся с Новосибирским заводом химконцентратов и процессом производства ядерного топлива.

Программа

17.00 - 19.00 Тематические интерактивные площадки в мультимедийном центре предприятия и научно-развлекательная программа на открытом воздухе от специалистов Информационного центра по атомной энергии и НЗХК

17.30 - 18.30 Аквагрим для детей

18.00 - 18.30 Лекция «Чернобыль. Как это было»

18.30 - 19.00 Лекция «Эволюция безопасности и человеческий фактор в атомной отрасли» от эксперта по ядерной и радиационной, промышленной безопасности и экологии ПАО «НЗХК»

19.30 Экскурсия «НЗХК. Технологии будущего»

21.00 Завершение работы

Самых активных участников ждут призы.

Дата и время работы площадки: 16 мая 2026 года с 17.00 до 21.00

Место проведения: Информационно-выставочный центр Новосибирского завода химконцентратов, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94 (вход с улицы, справа от центрального крыльца)

Вход свободный!

6+